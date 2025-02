"Siamo in testa", nella casa del Grande Fratello scoprono che il Napoli è primo: la reazione | FOTO

Simpatico siparietto, nella casa del Grande Fratello in diretta sui canali Mediaset. Dove il concorrente Alfonso D'Apice, tifosissimo del Napoli, ha scoperto tramite un aereo ricevuto in mattinata che il Napoli è primo in classifica: "Siamo in testa. Sogno nel cuore!", recitava l'aereo che non lascia più dubbi al concorrente del reality (che finora chiaramente non poteva essere a conoscenza del campionato). Ed è subito partita la festa in Casa, con le concorrenti Shaila, Zeudi e Maria Teresa Ruta, che hanno intonato con un festante Alfonso i cori della squadra partenopea.

Grande Fratello: Alfonso esulta per il Napoli primo