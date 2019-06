Dopo l'ufficialità di ieri, lo speaker del San Paolo, Daniele Decibel Bellini, aveva postato un commento sulle sue pagine social in cui esprimeva sorpresa per l'approdo di Maurizio Sarri alla Juve. Sotto il post, ovviamente, si sono scatenati centinaia di commenti. Tra questi vi è un utente che scrive: "Se ti danno 7 mln per fare lo speaker della Juve ci vadi corsa". Pronta, però, la risposta di Decibel che puntualizza: "Resto gratis a Napoli".

