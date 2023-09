Scotto: "Visti dei miglioramenti ma ci sono cose che vanno evitate"

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli delude ancora e a Bologna non va oltre lo 0-0. Ancora più allarmate del risultato è stata la reazione di Victor Osimhen alla sostituzione negli ultimi minuti. Il collega Giovanni Scotto ha commentato la gara sul suo profilo Twitter:

“Il Napoli non trova la scossa e pareggia un'altra partita. Azzurri fermati dal palo e da un bruttissimo rigore sbagliato da Osimhen. Si sono visti miglioramenti, il Napoli ha schiacciato una squadra completamente chiusa in difesa, che praticamente non ha creato pericoli. E infatti la nota lieta Natan, che ha giocato una buona partita all'esordio da titolare. Pesa però la tensione e la scarsa concentrazione di qualche giocatore. Il nervosismo di Osimhen contro Garcia è inopportuno, anche se le sostituzioni dell'allenatore sono discutibili.

Il Napoli ci ha provato in tutti i modi e il gruppo deve ritrovare la compattezza. Spalletti se n'è andato, ed è ora che anche i calciatori se lo mettano in testa una volta per tutte. Isolare Garcia non può fare altro che creare ulteriori danni: l'allenatore deve prendere in mano la squadra e non dovrebbe aver bisogno di atti di forza. Un grave errore contestare platealmente i cambi da parte di due dei giocatori più rappresentativi”.