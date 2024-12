Scotto: "Turnover nefasto: un peccato sprecare così la Coppa Italia. Non c'era bisogno di altre dimostrazioni sulle riserve"

Tweet di Giovanni Scotto al termine di Lazio- Napoli 3-1:

"Il turnover totale e nefasto è tornato. Non avevo capito bene il senso di valutare la rosa mandando in campo in una gara ufficiale e importante una formazione totalmente nuova con molti giocatori con una manciata di minuti giocati. Non penso sia il modo ideale per fare certe valutazioni. In ogni caso è un peccato sprecare la Coppa Italia per la quarta volta di fila, ma stavolta in una stagione senza Europa. E probabilmente non c’era bisogno di altre dimostrazioni sul valore di alcune riserve del Napoli".