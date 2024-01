Tweet di Giovanni Scotto giornalista del quotidiano Il Roma:

"Il #Napoli conta di chiudere tra domani e martedì per #Samardzic, nonostante la trattativa sia estenuante. L'entourage del calciatore, e in particolare il padre - in contatto con De Laurentiis quotidianamente - chiedono continue garanzie, anche di natura tecnica. La crisi della squadra rischia di condizionare il mercato, anche per questo il presidente vuole chiudere prima possibile. Non dovrebbero esserci problemi: firme vicine".