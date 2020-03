Il collega Giovanni Scotto, ha appena twittato importanti indiscrezioni sui tempi e le modalità di proseguimento della Serie A

"Dalla riunione di ieri in #LegaSerieA filtra la preoccupazione che la ripresa delle attività calcistiche possa slittare ben oltre il 3 aprile. In questo caso la soluzione play off e play out per scudetto e retrocessioni sarebbe obbligatoria. La #FIGC già spinge per questa strada".