Salta l'allenamento tra Napoli e Castel Di Sangro, la furia social del presidente degli abruzzesi | FOTO

Notizie Calcio Napoli - Salta l'allenamento congiunto tra Napoli e Castel di Sangro, che andò in scena anche l'anno scorso allo Stadio Patini. Il presdiente del Castel Di Sangro, Andrea Di Tora, ha espresso tutta la sua rabbia e delusione con un post sui sui profili social:

"In qualità di Presidente e quindi come primo rappresentante del Castel di Sangro Calcio provo immenso dispiacere e sconforto per quanto accaduto oggi pomeriggio presso lo Stadio Patini di Castel di Sangro. C'era in programma (già da tempo) un'allenamento congiunto tra il Castel di Sangro Calcio e il Napoli Calcio. Tutto organizzato perfettamente tant'è che ieri pomeriggio (come di prassi prima di una partita) c'è stato uno scambio di mail tra le due società (Castel di Sangro e Napoli) per i colori delle rispettive divise di gioco da indossare, comunicando al Napoli Calcio anche tutti i convocati (calciatori e dirigenti) come richiesto dagli stessi.

Poi che succede? All'ultimo, nella giornata odierna salta tutto per motivi ignoti; i nostri ragazzi, diversi dei quali di provenienza internazionale venuti con tanto entusiasmo, sostenendo varie spese economiche a discapito della società. Ma io mi chiedo dove si è visto che una città ospitante non disputa una partita amichevole? Tanto vero che il Napoli Calcio ha iniziato il ritiro in Trentino e disputa la prima partita amichevole con una squadra locale di Eccellenza (Anaune Val Di Non). Ma questa è prassi, tranne che a Castel di Sangro dove il Sindaco è totalmente disinteressato al Calcio quanto queste cose si organizzano nella programmazione del ritiro estivo e non raccapezzare all'ultimo contentini. Siamo stati trattati come i cani. Tutti gli sportivi di Castello sono amareggiati. Contento te caro Sindaco, siamo contenti tutti..."