Roma, Juan Jesus chiama Icardi attraverso i social: "Ti aspetto"

Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da scrivere. Finito ai margini della rosa dell'Inter allenata da Antonio Conte, lontano dall'ipotesi reintegro e "defraudato", oltre che della fascia da capitano, anche della maglia numero nove, consegnata sulle spalle del neo-acquisto Romelu Lukaku, il bomber argentino è stato esortato a scegliersi una nuova destinazione, con Juventus, Roma e Napoli in prima fila. Nell'ultimo post pubblicato su Instagram da Icardi, un selfie con un basco in testa, tra i commenti si distingue "il suggerimento" per nulla banale del difensore capitolino (ed ex nerazzurro) Juan Jesus: "Ti aspetto", accompagnato da due cuori, uno giallo ed uno rosso, e l'emoticon di un lupo, giusto per rendere ancor più chiaro l'invito.