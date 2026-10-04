Relax e divertimento per Matteo Politano: avete visto dove è stato con sua figlia Giselle? | FOTO

Ultime notizie Napoli - Giornata di relax e sano divertimento per Matteo Politano. Il giocatore della SSC Napoli, così come testimoniato dalle foto e dai video pubblicati sul proprio profilo Instagram, è stato a Gardaland nelle ultime ore insieme a sua figlia Giselle.

Tra giostre ed attrazioni per bambini, Politano ha postato numerosi scatti che lo ritraggono insieme alla sua piccola in una giornata padre-figlia piena di amore e divertimento.

Ecco le immagini