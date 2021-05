Ravezzani: "Temo che il rigore al Napoli sia stato un brutto colpo per i complottisti, ora si inventeranno altro"

Napoli - Tweet di Fabio Ravezzani, giornalista di Telelombardia: "Ops...temo che il rigore al Napoli sia stato un brutto colpo per i complottisti. Tranquilli, s’inventeranno qualcos’altro. Ad maiora! Dunque il teorema sarebbe questo: l’Aia (organo della FIGC che minaccia di estromettere la Juve dal campionato) decide che la Juve deve andare in Champions a scapito di Napoli o Milan. Rizzoli organizza il tutto con Calvarese che concede un rigore più che dubbio. Infine il teorema prevede che oggi Abisso favorisca spudoratamente la Fiorentina col Napoli, magari con la collaborazione di Chiffi al Var e altrettanto avvenga a Milano con Massa in campo e Valeri al Var pro Cagliari. Ma chi ci crede, non farebbe meglio a seguire un altro sport?"