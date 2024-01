Raspadori sfotte Zerbin a fine partita: "Te lo meriti leone, dovevi sbattere la testa" | FOTO

Serata da sogno per Alessio Zerbin: prima rete in maglia azzurra e doppietta decisiva alla Fiorentina in semifinale di Supercoppa italiana. A fine partita il compagno di squadra Giacomo Raspadori si è complimentato con lui su Instagram, prendendolo in giro con un simpatico sfottò.

"Te lo meriti leone, dovevi sbattere la testa!", scrive ironicamente Raspadori, riferendosi al colpo con la nuca che Zerbin ha dato al palo della porta in occasione del primo gol, quello del 2-0 alla Fiorentina.

