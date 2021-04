Napoli - Victor Osimhen cuore d'oro. L'attaccante del Napoli chiede aiuto sui social dopo aver postato la foto di Una ragazza africana che vende acqua senza una gamba. Questo il suo appello:

“Questo è veramente scoraggiante e allo stesso tempo una grande motivazione. Vi prego di non esitare a contattarmi per darmi qualsiasi informazione utile per farmi trovare questa ragazza“