Ultime Calciomercato - Sembra ormai fatta per l'arrivo di Matteo Politano in azzurro. La compagna del calciatore, Ginevra Francesca Sozzi, ha postato una foto che la ritare sul lungomare Caracciolo in compagnia del suo cane Baloo. La didascalia trafuga ogni dubbio: "New home".

