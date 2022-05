Osimhen criptico sui social: "Ho un solo modo di sopravvivere, chi mi sorpassa non mi preoccupa" | FOTO

Notizie Napoli calcio. Victor Osimhen resta al centro di diversi rumors di calciomercato in vista della prossima stagione. Il centravanti del Napoli piace a diverse squadre in Europa, soprattutto in Premier League dove Manchester United, Newcastle e Arsenal monitorano la sua situazione.

Intanto lo stesso Osimhen torna a postare alcuni messaggi su Twitter, con diverse sue foto ed un messaggio alquanto criptico con il consueto slang giovanile che lo contraddistingue. Questo in sintesi il suo pensiero:

My Own Na To Survive,Who Get Pass Me No Concern Me??? pic.twitter.com/vNRqcCpZmY

— victor osimhen (@victorosimhen9) May 8, 2022