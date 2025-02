Okafor ha trovato casa a Napoli! Scelta particolare, ecco dove andrà a vivere | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Prosegue l’adattamento di Noah Okafor a Napoli, città che sta conoscendo appena adesso dopo il trasferimento in extremis di inizio febbraio via Milan. E l'attaccante svizzero ha anche trovato una sistemazione definitiva in queste ore.

Okafor ha trovato casa a Napoli: ecco dove vivrà

Il 24enne non vivrà al centro città o nei pressi ma in zona Lago Patria così da essere vicino al centro sportivo di Castel Volturno, per una scelta sicuramente particolare ma che negli anni è diventata spesso prassi tra alcuni calciatori per questione di comodità e praticità.

L’agenzia immobiliare che ha aiutato l’attaccante - la SAG - è la stessa che ha assistito la scorsa estate gli scozzesi Scott McTominay e Billy Gilmour. Ecco lo scatto.