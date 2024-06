Nuova maglia Napoli, spunta un'ipotesi sui social | FOTO

Nuova maglia Napoli 2024 - I tifosi sono in attesa di quelle che saranno le prime parole di Antonio Conte da allenatore della SSC Napoli in conferenza stampa al Palazzo Reale. Intanto, sui social spuntano clamorose ipotesi in merito a quella che può essere la nuova maglia del Napoli.

Nuova maglia Napoli

Napoli - Nuova maglia Napoli, arrivano possibili novità sui social con a Tutela della Maglia del Napoli che ha iniziato a far girare un possibile indizio di quella che sarà la Maglia Napoli 2024/25. In allegato la foto con quello che dovrebbe essere Olivera indossare la nuova maglia Napoli per quella che sarà la prossima stagione.