"Non farà più di otto partite con il Napoli", Mertens condivide il video della profezia di Capuano! [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Una serata da sogno per Dries Mertens, che con il gol dell'1-1 di ieri sera è diventato il miglior marcatore della storia del Napoli ed ha regalato, a sé stesso, alla squadra ed ai tifosi, la finalissima di Coppa Italia di Roma. Il belga questa mattina sui social ha condiviso un video ben noto a tutti i supporter azzurri, vale a dire la profezia di Eziolino Capuano, che pronosticò, al momento dell'arrivo dell'ex PSV all'ombra del Vesuvio, non più di otto partite con il Napoli per lui. Le cose, come dice la storia, sono andate in maniera a dir poco diversa.