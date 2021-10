Napoli, nuova maglia per Halloween: ecco come dovrebbe essere [FOTO]

Ultime notizie Napoli. Non c'è niente di ufficiale, al momento si tratta soltanto di rumors: fatto sta che qualcosa bolle in pentola.

La SSC Napoli aveva anticipato sui social di star preparando una sorpresa in vista di Halloween e voci informate suggeriscono che si tratti di una nuova maglia in edizione limitata.

Nera e rossa con le ragnatele disegnate

Per adesso, sempre che la notizia sia fondata, si sa solo che la maglia dovrebbe essere nera con le rifiniture di colore rosso. La fantasia dovrebbe raffigurare delle ragnatele, simbolo della festa di Halloween. Le maglia saranno poi messe in vendita in numero limitato: un esperimento di De Laurentiis che, lo ricordiamo, da quest'estate si è lanciato in una nuova iniziativa imprenditoriale in partnership con sua figlia, che prevede la produzione autonoma dell'abbigliamento del calcio Napoli.

Nuova maglia Napoli Halloween (non ufficiale)

"A tutela della maglia del Napoli", profilo Twitter che già in passato ha anticipato notizie sull'abbigliamento del Napoli, propone una riproduzione grafica ad opera di NMRL Graphic, che ipotizza come potrebbe essere la nuova maglia del Napoli per Halloween. Ecco l'immagine in allegato.