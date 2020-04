"Napoli nel cuore", bellissimo messaggio sui social di lady Tonelli [FOTO]

Notizie Napoli calcio. Il legame con la città partenopea è sempre particolare, se ne accorgono i tanti giocatori che transitano all'ombra del Vesuvio. Uno degli esempi degli ultimi anni è Lorenzo Tonelli: il difensore ha visto poche volte il campo, ma è riuscito comunque ad entrare nel cuore dei tifosi partenopei. Al pari della sua famiglia che non perde occasione per ricordare con affetto il momenti trascorsi in città: la moglie del centrale ha infatti commentato con un bellissimo "Napoli nel cuore" l'ultimo post pubblicato da Tonelli su Instagram.