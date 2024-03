Ultime notizie SSC Napoli - Domenica sera allo stadio Maradona va in scena Napoli-Juventus, la partita più sentita dai tifosi napoletani. Cosa ne pensano i tifosi del Napoli? Il nostro inviato Ciro Novellino lo ha chiesto ai tantissimi tifosi intercettati nelle vie del centro storico, in particolare a Via Toledo. Ascoltiamo i pareri dei tifosi in vista di Napoli-Juve. Riprese di Vittorio Bernardo per CalcioNapoli24. Ecco il video: