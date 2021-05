Notizie Napoli calcio. Il Pampa Sosa, attraverso il suo profilo Twitter, ha pubblicato alcune cosiderazioni dopo Napoli-Verona:

"In Argentina addirittura non hanno fatto vedere il Napoli, magari perché era scontato...non voglio fare valutazioni perché non ho visto l’intera stagione, ma una parola ho imparato a Napoli che va oltre tutto e usavamo in certe partite; CAZZIMMA !!! Forza Napoli sempre e comunque".