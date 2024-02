All'indomani di Napoli-Barcellona 1-1, l'attaccante danese Jesper Lindstrom ha commentato il match su Instagram, già proiettato alla partita di ritorno in Spagna.

Sui social Lindstrom ha scritto: "Everything is still possible", che in italiano significa "Tutto è ancora possibile". Il Napoli deve vincere a Barcellona per passare ai quarti di finale di Champions League.