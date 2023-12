Moviola Juventus Napoli: rigore negato? Cambiaso atterra Kvaratskhelia in area | FOTO

Ultime notizie Napoli - Moviola Juventus Napoli, le ultime notizie su quella che è stata la partita di Serie A. Rigore Juventus Napoli negato agli azzurri nel secondo tempo? Episodio decisivo al minuto 65 come analizza Maurizio Pistocchi sui social: evidente trattenuta di Cambiaso su Kvaratskhelia in area di rigore totalmente ignorata dalla regia. Orsato e Var non vedono la netta trattenuta. Pistocchi sui social: "Prima o poi capiremo cosa succede allo Stadium. Non è stato proposto nemmeno un replay. Chissà se Gene Gnocchi darà alle stampe il suo secondo best seller “Il culo di Alkegri”?".