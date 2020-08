Momento amarcord per Koulibaly: su Instagram ricorda il suo esordio con il Genk [FOTO]

Ultime notizie calcio Napoli - Koulibaly, tramite il proprio profilo Instagram, ha voluto ricordare il suo esordio con il Genk:

"Un’altra data per me speciale: Pro League, esordio con il Genk".

View this post on Instagram

2??0??1??2?? #OnThisDay ?? Un’altra data per me speciale: @proleaguebe, esordio con il @krcgenkofficial ?? Une autre date spe?ciale dont je me souviendrai: @proleaguebe, mes de?buts avec @krcgenkofficial ?? Another special date for me to remember: @proleaguebe, my debut with @krcgenkofficial ?? #KK #Genk ? @esseveeofficial ?? #NoToRacism

A post shared by Kalidou Koulibaly (@kkoulibaly26) on Aug 26, 2020 at 7:07am PDT