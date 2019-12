Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con la foto della sua esultanza in uno dei goal siglati al Genk in Champions League. Poi il messaggio col finale in un tentato dialetto napoletano, citando una frase di Gomorra La Serie...:

"E' stata una notte bellissima. Ora però testa al campionato. Dobbiamo recuperare tutto quello che è nuostr. Forza Napoli!".