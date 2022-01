Mertens sblocca Juve-Napoli, arriva l'esultanza di Koulibaly: segue gli azzurri in tv! [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - Dopo pochi secondi dal gol del vantaggio di Dries Mertens, è arrivata l'esultanza a distanza di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, per mostrarsi vicino ai compagni mentre è impegnato con il Senegal in Coppa d'Africa, ha commentato su Twitter il post del Napoli che celebrava la rete di Dries.

Tra l'altro, Kalidou ha anche postato su Instagram una Stories in cui guardava in tv il Napoli (foto in allegato).

Così, il difensore senegalese del Napoli, Koulibaly, ha esultato live via social con i compagni: