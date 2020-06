Ultime notizie calcio Napoli - Tra i protagonisti della serata c'è sicuramente Alex Meret, portiere del Napoli, che si è reso protagonista di diversi interventi importanti e che è risultato decisivo nella lotteria dei rigori parando il penalty di Dybala. Ecco come ha esultato su Instagram:

"Emozioni uniche!

Sono orgoglioso di far parte di questo grande gruppo. Grazie di cuore a tutte le persone che ci sostengono ogni giorno, che soffrono e tifano per noi da casa in questo periodo difficile!"