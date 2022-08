Lutto per Olivera: è morta la nonna | FOTO

Napoli - Lutto per il nuovo acquisto del Napoli Mathias Olivera, il terzino uruguaiano ha postato sui social delle foto riguardo la propria nonna scomparsa in queste ore. Tanti messaggi dei tifosi del Napoli per il giocatore. Anche la redazione di CalcioNapoli24 si unisce al dolore per la scomparsa della nonna del calciatore.