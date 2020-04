Lutto per Allan, è morto lo zio: dedica speciale del centrocampista sui social

Ultime notizie calcio Napoli - Allan ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un messaggio per il defunto zio:

"Te ne sei andato e non riesco ad abbracciarti e dirti addio. Ho pensato a te e ho solo bei ricordi. Non dimenticherò mai la mia infanzia insieme a te, tutte le volte che andavamo insieme a riparare l’aria condizionata e io ero il tuo aiutante. I nostri giochi di carte, domino, i nostri viaggi al mercato per comprare le cose per preparare il barbecue. Non dimenticherò mai la tua felicità quando per un anno intero ho giocato nel tuo club, non ti perdevi una partita, ti vedevo tifare in quell'angolo in quella tribuna. Non so immaginare la mia vita senza te che mi aspetti alla porta. Grazie di tutto zio, vai con Dio e riposa in pace".