"Lukaku è intoccabile!", un tifoso difende Big Rom dopo Udinese-Napoli | VIDEO CN24

Ultime notizie SSC Napoli - Vittoria in Udinese-Napoli per 1-3 per la squadra di Conte che riscatta il doppio ko contro la Lazio, vincendo grazie alle reti in rimonta di Lukaku, David Neres (autogol Giannetti) e Anguissa. A fine partita, in diretta dallo stadio Dacia Arena di Udine, abbiamo raccolto a CalcioNapoli24 TV la reazione dei tifosi napoletani (qui il video) al termine di Udinese-Napoli 1-3.

Nel corso della diretta, un tifoso ha difeso Big Rom, definendo Lukaku "intoccabile, che sposta gli equilibri ed è un grande giocatore. Ha sempre fatto questo: una palla gol e segna, per me è intoccabile come per Conte". Ecco le sue parole: