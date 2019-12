"Lavezzi ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Complimenti per una grande carriera". Così la UEFA, via Twitter, ha celebrato il Pocho Lavezzi che ieri ha ribadito la sua decisione di appendere gli scarpini al chiodo. In allegato il goal dell'argentino in Napoli-Chelsea di Champions League.

Complimenti per una grande carriera, @PochoLavezzi ?#UCL pic.twitter.com/QQMHtPVL0t — La UEFA (@UEFAcom_it) December 13, 2019