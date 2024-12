La provocazione di un tifoso dopo Napoli-Lazio: "Neres al posto di Lukaku!" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Delusione fra i tifosi, al termine di Napoli-Lazio 0-1 nelle reazioni live a CalcioNapoli24 TV all'uscita dallo stadio Maradona. Fra questi, un tifoso parla così di David Neres:

"Faccio una domanda provocatoria: abbiamo pagato Neres 28-30 milioni di euro e lo chiamiamo in causa solo gli ultimi 10 minuti... Ma è così maligno tentare di mescolare le carte e farlo giocare falso nueve davanti? Io non penso possa far peggio di Lukaku, che ad oggi non è ben supportato. La nostra fase offensiva è palesemente sterile. Neres è così male come soluzione? Questa è la mia domanda".