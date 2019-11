La Fiorentina omaggia Maradona sui social: "El Pibe de Viola" [FOTO]

La Fiorentina, tramite i suoi canali social, ha postato una foto singolare, che ritrae Diego Armando Maradona, con la maglia della Fiorentina con la descrizione “El Pibe de Viola”. La foto in questione riguarda una partita decisamente singolare, visto che risale al 29 agosto 1981, quando la Fiorentina incontrò l’Argentina di Maradona in amichevole a Firenze. Quella gara, il cui calcio d’inizio venne dato da Julinho, terminò 5-3 per la nazionale albiceleste e con doppiette di Maradona e Passarella, dopo che la squadra viola aveva concluso il primo tempo in vantaggio 2-0. La Fiorentina, nella primavera del 1982, fu molto vicina ad acquistare Diego Armando Maradona per l’anno successivo (il numero degli stranieri tesserabili era salito a due), con Tito Corsi che trattò a lungo il giovane Pibe, per poi virare su Passarella.