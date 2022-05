Ultime SSC Napoli - La sensazione che questo ragazzo abbia talento la si ha da un bel po'. E anche in Nazionale mette in mostra tutti i suoi colpi. Oggi Kvaratskhelia, durante un allenamento con la Georgia, prima degli impegni per la Nations League, si è divertito con il calcio tennis.

Ovazione dei compagni, quando Kvaratskhelia ha fatto punto con una semirovesciata davvero di gran livello.

Clicca su play per guardare il video: