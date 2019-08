Koulibaly miglior difensore in Serie A l'anno scorso, patch celebrativa sulla sua maglia in questa stagione! [FOTO]

Una stagione stratosferica la scorsa per Kalidou Koulibaly, che si è consacrato come uno dei migliori a livello internazionale ed è stato nominato come miglior difensore della Serie A per la stagione 2018 / 2019. In virtù di questo riconoscimento tanto ambito che gli è stato dato, come comunicato dal Napoli sui propri canali social e nello specifico su Instagram, il giocatore indosserà una maglia speciale con una patch celebrativa che sarà collocato accanto allo stemma del club partenopeo. E questo è senza ombra di dubbio un motivo di interesse in più per tutti i tifosi napoletani che domani torneranno ad abbracciare i propri beniamini.