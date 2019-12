Koulibaly mastica amaro: "Mi dispiace per il gol subito, la sconfitta e l'infortunio..."

"Mi dispiace. Per il gol subito. Per la sconfitta. Per l’infortunio". Così sui suoi canali social Kalidou Koulibaly, che dunque commenta così i suoi quattro minuti in campo in cui ha prima regalato il gol del vantaggio al Parma e poi ha lasciato il terreno di gioco a causa di un infortunio ai flessori della coscia.