Juventus, Il figlio minorenne di Pirlo vittima di minacce sui social: "Devi morire insieme a tuo padre" [FOTO]

Notizie Calcio - Niccolò Pirlo, figlio minorenne di Andrea, allenatore della Juventus, è stato vittime di minacce tramite social. E' stato lo stesso Niccolò a denunciare l'accaduto tramite un post su Instagram:

"Io non sono una persona che giudica, non mi piace farlo, ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole. Sono io il primo a farlo e non vorrei mai che qualcuno mi togliesse la libertà di parola. I miei genitori mi hanno insegnato ad avere idee e soprattutto ascoltare quelle degli altri, ma credo che a tutto ci sia un limite e già da tempo questo limite è stato superato.

Ho 17 anni e quotidianamente ricevo messaggi di questo genere (foto in alto), non perché io faccia qualcosa in particolare ma solo perché sono figlio di un allenatore, che probabilmente – com’è giusto che sia – può non piacere.

Questa sarebbe la mia “colpa” e la motivazione per la quale ogni giorno mi arrivano messaggi di augurata morte e insulti vari. Vorrei chiedervi di mettervi per un solo secondo nei miei panni e chiedervi come vi sentireste".