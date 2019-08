Juventus, arriva il 'like' di Dybala contro Ronaldo e Allegri [FOTO]

Un altro “like” particolare di Paulo Dybala, sempre più spazientito per la situazione che si è creata attorno a lui. Ieri la Joya ha messo “mi piace” a un tweet polemico verso Cristiano Ronaldo e Allegri: “Dybala nella Juventus nei 4 anni: 172 partite, 78 goal (23, 19, 26, 10) da seconda punta, ha segnato anche più del centravanti. Allegri lo allontana dalla porta, Ronaldo segna 28 goal. Ronaldo ha quasi 35 anni e dopo? Teniamo Paulo!", il testo del cinguettio che ha ottenuto il gradimento della Joya. Dunque, contro Allegri e in parte anche contro Cristiano. Dybala vuole restare, ma per la Juventus continua a essere in uscita.