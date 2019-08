Il Napoli omaggia il ritorno di Betty sulla tv colombiana: tra le attrici c'è anche la fidanzata di James Rodriguez [FOTO]

Calciomercato Napoli - James Rodriguez al Napoli? Sui social intanto arriva un possibile indizio. La SSC Napoli, su proprio account ufficiale colombiano di Twitter, ha celebrato il ritorno della Serie Tv 'Betty', tra le attrici c'è la fidanzata del calciatore colombiano del Real Madrid!

Sharon de Lima, fidanzata James Rodriguez

In Colombia sono tutti al settimo cielo per il ritorno in tv di "Ecomoda", sequel della serie tv "Betty la Fea", di gran successo nel corso dei primi anni 2000. Anche il Napoli ha celebrato l'evento con un tweet: "Betty torna a Ecomoda, Insigne la celebra come un gol!". Tra le attrici della nuova serie c'è anche Sharon de Lima, fidanzata di james Rodriguez.