James a Capri col presidente? Alvino smentisce: "ADL e Chiavelli sono a Milano e non hanno il dono dell'ubiquità"

Ultime notizie calciomercato Napoli: James Rodriguez si trova davvero a Capri? La notizia è di qualche minuto fa: l'agenzia di stampa Adnkronos sostiene di avere notizie certe riguardo la presenza dell'attaccante colombiano sull'isola di Capri, in compagnia del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, dell'amministratore delegato Andrea Chiavelli e del suo procuratore Jorge Mendes. L'indiscrezione è stata presto rilanciata dal Mattino, ma al momento non arrivano conferme ufficiali.

JAMES A CAPRI CON DE LAURENTIIS? ALVINO SMENTISCE

"Chiavelli ed Adl sono a Milano all'assemblea di Lega. Non mi pare abbiano il dono dell’ubiquità". E' questo il tweet di Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, che smentisce la notizia di ADN Kronos che riguarda la presenza di James Rodriguez, Jorge Mendes, Cristiano Giuntoli ed Andrea Chiavelli a Capri per far firmare il contratto al colombiano col Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI: TRATTATIVA PER JAMES RODRIGUEZ

Anche se la presenza di James a Capri non trova conferme per il momento, è indubbio che il Napoli stia convogliando tutti i suoi sforzi per chiudere al più presto la trattativa con il Real Madrid. Chiuso l'affare Manolas, e la contestuale cessione di Diawara alla Roma, adesso la SSC Napoli vuole a tutti i costi soddisfare le richieste di Carlo Ancelotti per completare il parco attaccanti in vista della prossima stagione: James Rodriguez in pole-position, senza dimenticare Hirving Lozano, altro pallino dell'allenatore del Napoli.