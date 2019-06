"La Roma ufficializza Manolas e mette fine alla questione. Il Napoli non aspetterà troppo, ma darà l’annuncio dopo le visite. Appena sarà concordata la data della convocazione per il ritiro il giocatore farà le visite. Da martedì in poi, ancora qualche giorno e sarà pronto". Questo il tweet del gironalista de Il Roma, Giovanni Scotto.