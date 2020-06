Il Napoli vince la Coppa Italia, anche Rafael Cabral esulta ricordando la Supercoppa [FOTO[

Ultime notizie calcio Napoli - Sono tanti gli ex calciatori del Napoli che hanno gioito per la vittoria degli azzurri sulla Juventus ieri sera ai calci di rigori. Tra questi, l'ex estremo difensore Rafael Cabral che su Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae con in braccio la Supercoppa vinta proprio in maglia azzurra.