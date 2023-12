Il figlio di Lavezzi: "Mio padre sta bene! Smettetela di inventare storie"

Messaggio di Tomi Lavezzi, figlio di Ezequiel Lavezzi, che fa chiarezza via social dopo le notizie del ricovero di suo padre.Scrive il figlio di Lavezzi su Instagram: "Per tutti quelli che si preoccupano per mio padre, sta bene. Smettetela di inventare cose perché dietro c'è una famiglia".