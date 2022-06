Hamsik al murales di Maradona: Marek da brividi, omaggio a Diego | FOTO

Marek Hamsik a Napoli fa visita al murales Maradona ai Quartieri Spagnoli. Immagini da brividi per l'omaggio a Diego dell'ex capitano azzurro. In passato Maradona commento così il record di Marek:

"Marek, per me è stato veramente un onore aver ricevuto la maglietta del record che hai battuto. Siamo due che amano la maglia azzurra, non è una cosa da tutti, tanti giocatori sono passati da Napoli e non hanno lasciato niente, noi due possiamo dire di aver giocato in un grandissimo Napoli. Marek tanti auguri per il record e un abbraccio grande dal tuo amico Diego".