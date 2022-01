Manchester United: Greenwood accusato di stupro dalla fidanzata, audio choc [FOTO]

Ultimissime notizie sul caso al Manchester United dove il giovane attaccante 20enne Mason Greenwood è stato accusato di stupro e violenza dalla fidanzata sui social, audio e foto choc che potrebbero incastrare Greenwoord contro la fidanzata Harriet Robson.

Incredibile quanto spuntato fuori nelle ultime ore a Manchester, dove c'è una grave accusa per la giovane promessa dello United Mason Greenwood accusato di stupro e violenza dalla fidanzata Harriet Robson. E' stesso la nota influencer che sui social ha pubblicato diversi post scioccanti di gravi ferite che ha subito al volto e audio whatsapp choc. La ragazza ha poi riposso tutto e ora è sotto accusa la star del Manchester United.

Nel file audio si sentono frasi a dir poco aberranti in cui la ragazza continua a ripetere di non voler avere rapporti sessuali con l’attaccante. Il calciatore, però, incurante dei “no” della ragazza pare dire di “non essere interessato alla sua volontà”.

Anche il Manchester United con un comunicato si è espresso sul possibile stupro di Greenwood sulla fidanzata Harriet Robson:

“Siamo a conoscenza di immagini e accuse che circolano sui social media. Non faremo ulteriori commenti fino a quando i fatti non saranno stati accertati. Il Manchester United non perdona la violenza di alcun tipo”.