"Tanti auguri a una persona SPECIALE non solo per me ma per tutti i giocatori che hanno fatto parte della SSC Napoli da 43 anni fa ad oggi. Ogni giorno mi regali un sorriso, ogni giorno cerchi di dare a tutti il buon umore, io avrò fatto anche il record di gol del Napoli ma tu ne hai scritto la storia! Buon compleanno Tommy": questo il messaggio di auguri di Dries Mertens per Tommaso Starace, storico magazziniere della SSC Napoli che oggi compie gli anni.