Notizie Calcio Napoli - Formazione Cagliari-Napoli, Carlo Alvino prova a dare delle anticipazioni via Twitter. Ecco quanto scritto dal collega: "Stavolta potrebbe essere più semplice prevedere la formazione. Secondo me Zielinski e no Elmas nei tre con Fabian e Demme. Davanti i “piccoletti” e dietro Hysaj a sinistra e Di Lorenzo a destra. Manolas e Maksimovic centrali".