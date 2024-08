Foloronusho-Lazio, questo filmato 'inedito' spiega perchè Lotito è in vantaggio su tutti | VIDEO

Calciomercato Napoli. Un po' a sorpresa Michael Folorunsho potrebbe lasciare già il Napoli: il centrocampista italiano ha recentemente rinnovato fino al 2029, ma con Antonio Conte non sembra essere scattato il feeling giusto.

Su Folorunsho c'è il pressing della Lazio: per il centrocampista, che spinge per questa destinazione, sarebbe un ritorno a casa visto che è cresciuto nelle giovanili biancocelesti. Intanto è spuntato un video inedito sui social che spiega il perchè il club di Lotito sia in vantaggio su tutti.