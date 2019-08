Fiorentina-Napoli, ambiente viola carico: appello per incentivare sciarpe e bandiere sabato [FOTO]

Ambiente viola carico in vista di Fiorentina-Napoli. Attraverso un post su Facebook, l’Associazione Tifosi Fiorentina ha infatti chiesto a gran voce un pieno sostegno in vista dell'esordio in campionato di sabato sera: "La Curva Fiesole e l'A.T.F. invitano tutti i tifosi viola che saranno presenti in Fiesole per la partita di sabato contro il Napoli, a portare sciarpe, bandiere ecc per fare colore e creare una bolgia. Tocca al dodicesimo uomo sostenere i ragazzi e portare la nostra città alla vittoria. E' il nostro momento! Avanti Curva Fiesole! Avanti Fiorentina!".