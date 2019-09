Fiorentina-Juve, esordio 'sorprendente' per Sarri: in panchina senza tuta! [FOTO]

Esordio in Serie A in panchina con la Juventus per Maurizio Sarri nella sfida al Franchi contro la Fiorentina. A sorprendere è il cambiamento repentino del tecnico toscano, che muta anche in quelle scelte che ha sempre ritenutoe incontrovertibili. Classico esempio, la tuta, sacra per il tecnico di Figline. E invece, all'esordio in bianconero, l'ha lasciata a casa, come si evince dalle immagini tv e dallo scatto realizzato da Goal.com che commenta incredulo su Twitter tramite l'account ufficiale:

"Tutto vero: Sarri in panchina senza tuta!".

Clicca sull'immagine allegata per guardare la foto: